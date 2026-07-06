Windfonds stelt opnieuw geld beschikbaar voor lokale projecten





Organisaties op Goeree-Overflakkee kunnen tot 15 september 2026 subsidie aanvragen bij het Windfonds Goeree-Overflakkee voor maatschappelijke, duurzame of groene projecten. De regeling is bedoeld voor onder meer verenigingen, stichtingen, dorpsraden, kerken, scholen en zorginstellingen.

Het Windfonds wordt betaald uit bijdragen van eigenaren van windparken op Goeree-Overflakkee die na 2016 zijn gebouwd. Zij dragen voor iedere opgewekte megawattuur elektriciteit € 0,50 af aan het fonds. De jaarlijkse inkomsten verschillen, omdat de opbrengst van de windparken afhankelijk is van de hoeveelheid wind.

Per project kan maximaal € 3.000,- worden toegekend. Het bestuur van het Windfonds beoordeelt de aanvragen onder meer op maatschappelijke betekenis en uitvoerbaarheid. Aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen, komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

Het bestuur behandelt subsidieaanvragen twee keer per jaar. De komende beoordelingsronde is voor aanvragen die uiterlijk 15 september 2026 zijn ingediend. De daaropvolgende ronde is bedoeld voor aanvragen die vóór 15 maart 2027 binnenkomen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel