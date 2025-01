De Bonte Koe ontvangt gift voor nieuwe voorzieningen

Gemiva-zorgboerderij De Bonte Koe in Sommelsdijk heeft een gift van € 5.130 ontvangen van het Rabobank Coöperatiefonds. Martijn Groenendijk van de Rabobank-ledenraad overhandigde op 13 januari 2025 de symbolische cheque aan cliënten en begeleiders van De Bonte Koe. De zorgboerderij besteedt het bedrag aan tuingereedschap, fruitbomen, windbestendige horecaparasols en ronde picknickbanken.

Heleen Hakvoort van De Bonte Koe: “Dit is echt een heel mooi begin van het nieuwe jaar! De materialen dragen bij aan ons dagelijks werk en het welzijn van de cliënten. We hadden er geen geld voor binnen ons reguliere budget. Daarom zijn we ontzettend blij dat het Rabobank Coöperatiefonds de aanschaf nu toch mogelijk maakt.”

Maatschappelijke projecten

Martijn Groenendijk van de Rabobank-ledenraad: “Met het Rabo Coöperatiefonds ondersteunen we initiatieven op de Zuid-Hollandse eilanden. We investeren hiermee een deel van onze winst in maatschappelijke, duurzame en innovatieve projecten. Dat De Bonte Koe zo’n project is, is me vandaag wel duidelijk geworden. Wat een mooie plek en wat een bijzondere mensen! We kijken ernaar uit om komende zomer een keer neer te strijken onder de parasols op de picknickbanken.”

Zo zelfstandig mogelijk werken

Op De Bonte Koe werken dagelijks tussen de 15 en 24 mensen die door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking ondersteuning nodig hebben. De begeleiders van De Bonte Koe zorgen ervoor dat de cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen werken, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen.



