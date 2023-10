De Bruine en Bruggeman stappen uit Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

Raadslid Wilma de Bruine en wethouder Berend Jan Bruggeman hebben hun lidmaatschap van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee opgezegd. Aanleiding is de plotselinge verklaring van de VKGO-fractievoorzitter om namens de fractie het vertrouwen in de coalitie op te zeggen.

“We denken dat het niet de oplossing is om als grootste partij de stekker uit de coalitie te trekken”, zo reageren De Bruine en Bruggeman. “Een partij heeft verschillende mogelijkheden om haar ongenoegen kenbaar te maken als er in haar ogen dingen niet goed gaan én zo verbetering te bewerkstelligen. De stekker eruit trekken is de minst constructieve optie, zeker omdat we met elkaar voor grote vraagstukken staan op Goeree-Overflakkee.”

De Bruine en Bruggeman willen benadrukken dat ze de beweringen in de afgegeven verklaring van VKGO niet herkennen en daar afstand van nemen. Zij beraden zich momenteel op hun politieke toekomst. De verwachting is dat dit op korte termijn duidelijk wordt.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws