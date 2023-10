De Bruine verder als zelfstandige fractie met nieuwe partij GOLV

Onlangs hebben raadslid Wilma de Bruine en wethouder Berend Jan Bruggeman hun lidmaatschap van VKGO opgezegd. De Bruine zet haar politieke koers voort als zelfstandige fractie onder de naam van haar partij Goeree-Overflakkee Lokaal & Vitaal, afgekort tot GOLV. Wethouder Berend Jan Bruggeman sluit zich aan bij deze nieuwe partij.

Op 2 oktober 2023 hebben raadslid Wilma de Bruine en Berend Jan Bruggeman aangekondigd dat zij hun lidmaatschap van de lokale partij VKGO hebben beëindigd. VKGO had het vertrouwen in de coalitie opgezegd, wat De Bruine en Bruggeman niet als een constructieve zet beschouwden. Ze distantieerden zich van de beweringen in de verklaring van VKGO.

Nieuwe partij: GOLV

Een week na deze verklaring brengt De Bruine het nieuws naar buiten dat ze haar politieke activiteiten voortzet met een nieuwe partij. Ze zal met één zetel van Goeree-Overflakkee Lokaal & Vitaal – oftewel GOLV – vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Wilma de Bruine is enthousiast over de nieuwe lokale partij: “Met GOLV wil ik een nieuwe impuls geven aan de vitaliteit in de kernen van Goeree-Overflakkee, maar wel met een sociale en constructieve bijdrage.”

Wethouder Berend Jan Bruggeman wil graag zijn werkzaamheden in het college voortzetten vanuit hetzelfde gedachtegoed als Wilma de Bruine. Om die reden heeft hij zich aangesloten bij de nieuwe partij Goeree-Overflakkee Lokaal & Vitaal.

De nieuwe naam van de fractie zal voor het eerst worden gebruikt in de raadsvergadering op 12 oktober 2023.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws