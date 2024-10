Mantelzorgcompliment van 200 euro aan te vragen tot 31 oktober 2024

Tot en met donderdag 31 oktober 2024 kunnen inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee een mantelzorgcompliment aanvragen, bestaande uit een geldbedrag van € 200,00. Dit compliment is bedoeld als blijk van waardering voor de inspanningen van mantelzorgers die zich met toewijding inzetten voor hun naasten.

In de zorginstelling De Vliedberg in Ouddorp delen twee mantelzorgers hun ervaringen en vertellen zij wat het compliment voor hen betekent. Zij benadrukken het belang van erkenning en steun voor mantelzorgers, die vaak veel tijd en energie investeren in de zorg voor anderen.

Wethouder Bruggeman legt uit hoe het aanvraagproces voor het compliment verloopt en welke criteria van toepassing zijn. Hij benadrukt dat de gemeente hiermee het belang van mantelzorgers erkent en hoopt dat zij zich door deze waardering gesterkt voelen in hun belangrijke werk. De wethouder moedigt alle mantelzorgers aan om gebruik te maken van deze regeling en het compliment tijdig aan te vragen.



