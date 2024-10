V.O.S. Stellendam dreigt te verdwijnen: dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden

Vereniging Oranjefeest Stellendam (V.O.S.), bekend van evenementen zoals Koningsdag, Tentendurp, de avondvierdaagse en diverse bingo-avonden, dreigt te verdwijnen als er geen nieuwe bestuursleden worden gevonden. Het huidige bestuur luidt de noodklok en doet een dringende oproep aan de inwoners van Stellendam om zich aan te melden als vrijwilliger.

Het voortbestaan van V.O.S. staat onder druk na het vertrek van Jos en Rick Torreman, die na hun verhuizing hun taken als bestuursleden neerlegden. In december zullen ook Sacha v/d Nieuwendijk, sinds 2008 actief in het bestuur, en Erik Brinkman, verantwoordelijk voor het beheer van materialen, stoppen met hun werkzaamheden. Hierdoor blijven er slechts vier bestuursleden over, wat niet voldoende is om de vele activiteiten van V.O.S. te organiseren.

Gevolgen zonder versterking

Zonder nieuwe bestuursleden is het niet mogelijk om de jaarlijkse evenementen zoals Koningsdag, Tentendurp, de avondvierdaagse en de populaire bingo-avonden voort te zetten. Het bestuur waarschuwt dat als er geen versterking komt, V.O.S. per 31 december 2024 zal stoppen met al haar activiteiten.

Oproep aan inwoners van Stellendam

Het bestuur van V.O.S. roept de inwoners van Stellendam op om zich aan te melden als bestuurslid of actieve vrijwilliger. Geïnteresseerden worden gevraagd om zo snel mogelijk contact op te nemen met het bestuur via vos2008stellendam@gmail.com. Samen hopen ze dat V.O.S. kan blijven bestaan en dat de evenementen waar zoveel inwoners van genieten, behouden kunnen blijven.



Door Internetredactie Omroep Archipel