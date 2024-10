Nieuwe bushalte draagt bij aan veiligheid en bereikbaarheid

Op donderdag 24 oktober 2024 kwamen wethouder Henk van Putten en vertegenwoordigers van Connexxion en provincie Zuid-Holland samen bij de nieuwe bushalte aan de Lieve Vrouwepoldersedijk in Stad aan ’t Haringvliet. Met elkaar keken zij terug op de goede samenwerking die heeft geleid tot deze bushalte. De nieuwe halte zorgt voor meer veiligheid en een betere bereikbaarheid van het dorp.

Wethouder Van Putten: “We hebben met de realisatie van deze halte intensief samengewerkt met genoemde partijen om de verkeersveiligheid te kunnen versterken en daarmee ook het openbaar vervoer te stimuleren. Nu kan de buslijn 635, waar veel scholieren gebruik van maken, ook hier veilig stoppen.”

Nieuwe halte nodig door aangepaste busroute

De aanleg van deze halte was noodzakelijk vanwege aanpassingen in de busroute, als gevolg van de beperkte doorgang in de dorpskern. Hoewel de buurtbus nog steeds door het dorp rijdt, moest de reguliere bus uitwijken naar de Lieve Vrouwepoldersedijk, waar geen halte beschikbaar was. De gemeente heeft hierop actie ondernomen en in samenwerking met de dorpsraad, Connexxion, Waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland, een veilige halte gecreëerd.

De nieuwe halte bevat:

een middengeleider voor veilig oversteken;

verhoogde wachtruimtes voor extra bescherming;

aanpassingen aan het fietspad om meer ruimte te bieden aan wachtende reizigers.

Deze voorzieningen zorgen ervoor dat passagiers veilig kunnen wachten en de weg kunnen oversteken zonder de hele rijbaan in één keer over te hoeven steken.



