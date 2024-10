Lang debat zonder resultaat over nieuw zwembad

Het nieuwe zwembad op Goeree-Overflakkee is nog lang niet gerealiseerd en lijkt ook niet dichterbij te komen, ondanks dat het op de agenda stond van de gemeenteraad op donderdag 17 oktober 2024. Er werd uitgebreid gedebatteerd over dit agendapunt, wat zelfs leidde tot een motie van treurnis.

Door Linda van der Klooster

Het college van burgemeester en wethouders had de gemeenteraad aanvankelijk gevraagd in te stemmen met een nieuwe startnotitie voor de bouw van een nieuw zwembad op Goeree-Overflakkee. Dit zwembad zou de Gooye in Dirksland en de Staver in Sommelsdijk moeten vervangen. Beide zwembaden zullen op termijn worden gesloopt, zoals al in 2020 is besloten. Daarnaast vroeg het college om een voorbereidingskrediet van één miljoen euro. Dit geld zou worden gebruikt voor een locatiestudie en een haalbaarheidsonderzoek.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 oktober vroeg het college echter om het agendapunt door te schuiven naar een toekomstige vergadering, omdat er nog geen kandidaten zijn voor de rol van adviseur die het project zou moeten leiden. Er zijn in Nederland niet veel geschikte ingenieurs- en adviesbureaus met relevante ervaring. Hierdoor kan de planning, zoals vermeld in de startnotitie, niet worden gehaald. Ook wil de wethouder het project daarom anders aanpakken en daarom zowel het locatieonderzoek als het projectleiderschap door één bureau laten uitvoeren. Dat is anders dan in de startnotitie staat.

Later

Wethouder Eijkenduijn wilde het onderwerp daarom naar later verschuiven, maar de raad was het daar niet mee eens. Men wilde het onderwerp wel al bespreken om te voorkomen dat het voor langere tijd van de agenda verdwijnt. Dit zou onnodig veel geld kosten, omdat de oude zwembaden veel onderhoud nodig hebben.

Er werd lang gedebatteerd over hoe nu verder te gaan. Jeffrey Verlegh van D66 diende zelfs een motie van treurnis in tegen de wethouder, omdat deze al een aanbesteding voor een projectleider in gang had gezet, terwijl de startnotitie nog niet door de gemeenteraad was vastgesteld, dus zonder bevoegdheid.

De wethouder gaf aan dat er een clausule in de aanbesteding stond waarin vermeld wordt dat de overeenkomst kan worden ingetrokken als de raad het er niet mee eens is. De motie van treurnis kreeg geen meerderheid van stemmen.

Aanvulling

Vervolgens werd er gestemd over enkele amendementen die door verschillende partijen waren ingediend als aanvulling op de startnotitie. Een amendement van de SGP, Trots op Flakkee en de ChristenUnie werd unaniem aangenomen. Dit amendement stelt dat er geen besluit nodig is over de voorbereidingskosten, omdat er alleen nog een locatiestudie zal plaatsvinden. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd met middelen die over zijn van een onderzoek uit 2019, waardoor het krediet van een miljoen euro voor de voorbereidingskosten kan vervallen.

Na het locatieonderzoek kan het plan beter onderbouwd worden en kan een preciezer bedrag voor het krediet worden genoemd, waarna de raad daar te zijner tijd over kan beslissen.

Wethouder Eijkenduin begint nu met de locatiestudie. Wanneer deze is afgerond, kan er een begroting worden opgesteld voor het vervolgtraject en komt het opnieuw in de raad. De wethouder weet echter nog niet wanneer hij daadwerkelijk aan de slag kan, omdat er nog geen projectleider is. "Weet u iemand? Laat het weten," voegde hij toe.