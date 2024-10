Kerstconcert voor Calando in Dirksland

Op zaterdag 2 november 2024 vindt het kerstconcert "Samen Zijn" plaats in de Hervormde Kerk van Dirksland. Het concert wordt georganiseerd ten behoeve van Calando en belooft een avond vol prachtige muziek en samenzang te worden.

Diverse koren waaronder InTouch, Joyfull Voices, Laudate Dominum, Sursum Corda en Excelsior, leveren een muzikale bijdrage aan deze bijzondere avond. Het concert begint om 19:30 uur.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor € 12,50 bij Boekhandel Akershoek in Ouddorp en Boek & Muziek van der Boom in Sommelsdijk. Aan de deur zijn kaarten beschikbaar voor € 15,00.

Omroep Archipel zal het concert opnemen voor uitzending rond de kerstdagen op televisie.



Door Internetredactie Omroep Archipel