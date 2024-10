Regio Rotterdam vraagt dringend duidelijkheid over asielopvang

De regio Rotterdam lijkt de rijksopgave voor extra asielopvangplaatsen niet te halen. Dertien gemeenten in deze regio, waaronder Rotterdam zelf, maar ook Voorne-Putten worstelen met de eisen vanuit het Rijk. Het ziet ernaar uit dat Goeree-Overflakkee het aantal bedden wel haalt.

De dertien gemeentebesturen rond Rotterdam hebben hun gezamenlijke regioplan voor opvang op 21 oktober 2024 aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. De opvang moet uiterlijk 1 juli 2025 geregeld zijn. De invulling van het regioplan laat zien dat de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond volgend jaar mogelijk tot 74% van de benodigde opvangplekken volgens de Spreidingswet kunnen realiseren, mits de besluitvorming voorspoedig verloopt.

De provincie Zuid-Holland heeft als taakstelling om op provinciaal niveau 20.000 opvangplekken te creëren en heeft al aangegeven dat dat waarschijnlijk niet gaat lukken, door ruimtegebrek en capaciteitsproblemen. Ook zijn er gemeenten die niet meewerken, bijvoorbeeld omdat de aanhoudende onzekerheid rond de Spreidingswet leidt tot frustratie. De wet verplicht gemeenten tot het creëren van extra opvangplaatsen, maar doordat het nieuwe kabinet mogelijk afstand neemt van deze wet, blijft het onduidelijk of deze verplichting gehandhaafd zal worden. Dit heeft bij sommige gemeenten geresulteerd in een terughoudende benadering. Ook hebben de gemeentes zorgen over de financiën en de strakke deadlines voor opvang.

De regio Rotterdam-Rijnmond kampt met een tekort van ongeveer 1650 opvangplekken. De gemeente Goeree-Overflakkee voldoet wel aan de rijkstaak, met twee schepen voor asielzoekers, flexwoningen voor Oekraïners, een woning voor minderjarige asielzoekers en woonruimte voor in totaal 155 statushouders.

De dertien gemeentes in de regio zullen minister Faber van Asiel en Migratie per brief oproepen om dringend duidelijkheid te geven over de inrichting van de asielopvang in Nederland.



Door Internetredactie Omroep Archipel