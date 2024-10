Filmmaker Ronald Faber zet flamingo's centraal in nieuwe film

Filmmaker Ronald Faber, bekend om zijn passie voor de natuur in en rond het water, heeft zijn nieuwste project afgerond. De film NEBULA, waarin flamingo’s een prominente rol spelen, gaat op dinsdag 6 november 2024 in première tijdens de tiende editie van het Wildlife Film Festival in Rotterdam.

Faber, die sinds 2014 zelfstandig documentaires produceert, richtte zich tot nu toe voornamelijk op onderwaterleven. Met NEBULA slaat hij een nieuwe weg in, want deze film speelt zich grotendeels boven water af.



Door Internetredactie Omroep Archipel