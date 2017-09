De drie brandweermannen koninklijk onderscheiden

Op vrijdagavond 15 september 2017 zijn de heren Rien van Wezel uit Herkingen, Leen van Brussel uit Dirksland en Eddy Willemse uit Dirksland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De drie bandweermannen van de blusgroepen Herkingen en Dirksland kregen hun onderscheiding uitgereikt door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Rien van Wezel raakte in 1982 betrokken bij de brandweer in Herkingen. Hier volgde hij diverse cursussen, waaronder de officiersopleiding, en behaalde succesvol zijn diploma's en certificaten. Voor blusgroep Herkingen was hij onderbrandmeester.

Leen van Brussel begon in 1988 als brandweerman in Dirksland. Ook hij heeft de nodige cursussen met goed resultaat behaald. Hij vervulde de functie van hoofdbrandwacht. Naast vrijwillige brandweerman is Leen van Brussel sinds 2007 ouderling voor de Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Melissant.

Eddy Willemse begon 31 jaar geleden als brandweerman bij blusgroep Dirksland. Na het behalen van diverse cursussen en opleidingen vervulde hij de functie van hoofdbrandwacht. Na een lange staat van dienst is hij vorig jaar gestopt met de brandweertaken.

Door hun jarenlange staat van dienst, hebben Rien van Wezel, Leen van Brussel en Eddy Willemse veel betekend voor de bevolking van Goeree-Overflakkee en omgeving.