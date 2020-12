De dupe van de kinderopvangtoeslag affaire?

Door de kinderopvangtoeslag affaire zijn veel ouders de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen. Dit komt omdat de Belastingdienst onterecht de kinderopvangtoeslag stopzette en eiste dat het geld werd terugbetaald. Om deze gezinnen te helpen, heeft de gemeente Goeree-Overflakkee het steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire opgericht. Zo wil de gemeente de betrokken ouders bereiken en helpen.

De Belastingdienst compenseert gezinnen financieel, via de zogenoemde hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Maar het kan zijn dat deze regeling niet voldoende is. Er kunnen namelijk ook problemen zijn rond huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding.

Op Goeree-Overflakkee gaat het volgens de Belastingdienst om 15 gezinnen die zich bij hen hebben gemeld. De gemeente is niet in het bezit van hun namen en adressen, omdat dat niet mag vanwege de privacywetgeving.

Bent u gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire? Neem contact op met het Sociaal Meldpunt via 14 0187. Ze luisteren naar u en kijken hoe ze u zo goed mogelijk kunnen helpen. Ook als u in het verleden al eens hulp hebt gezocht, kijken ze graag opnieuw met u mee naar wat er mogelijk is. Gedupeerden kunnen ook een e-mail sturen naar info@goeree-overflakkee.nl.