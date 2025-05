De E-waste Race komt weer naar Goeree-Overflakkee

Van 3 tot en met 26 juni 2025 gaan leerlingen van vier basisscholen op Goeree-Overflakkee ook dit jaar fanatiek aan de slag met elektronisch afval, oftewel e-waste. Tijdens de E-waste Race verzamelen ze zoveel mogelijk oude of kapotte apparaten, zodat die een tweede leven krijgen. Goed voor het milieu én leerzaam voor de kinderen.

Hoe werkt het?

Woont u in de buurt van een van de deelnemende scholen? Dan kunt u tussen 3 en 26 juni gratis het e-waste laten ophalen dat u anders naar de milieustraat brengt. Aanmelden is simpel: ga naar www.ewasterace.nl en geef door wat u wilt laten ophalen. De leerlingen komen het vervolgens bij u thuis ophalen. Zo maakt u het hen makkelijk om punten te scoren – en u bent meteen van uw oude spullen af.

Wat mag er mee?

Alles met een stekker of plek voor een batterij mag worden ingeleverd, zoals een kapotte waterkoker, oud mobieltje, versleten toetsenbord, kabels en adapters. Kinderen moeten het elektronisch afval makkelijk zelf mee naar school kunnen nemen. Op radbv.nl/e-waste-race is een lijst opgesteld van de apparaten die niet ingeleverd kunnen worden.

En let op: losse batterijen, accu’s en inktcartridges mogen sowieso niet mee. Kunt u de batterijen of accu uit een apparaat halen? Haal deze er dan vooraf uit.

Waarom is dit belangrijk?

Door e-waste apart in te leveren, voorkomt u dat schadelijke stoffen in het milieu belanden. Ook hoeven er minder nieuwe grondstoffen uit de aarde gehaald te worden. En: u helpt de kinderen punten te verdienen. De school met de meeste punten wint een compleet verzorgde schoolreis.

Als bedankje ontvangt u kortingscodes voor duurzame producten, zoals koptelefoons van Repeat of toffe bouwsets van Build Your Own Robot (BYOR).

De deelnemende scholen zijn: CBS De Bron in Oude-Tonge, CJS ’t Kompas in Den Bommel, OBS Roxenisse in Melissant en CNS Zomerland in Stellendam. Samen met zes scholen uit gemeente Nissewaard gaan zij met elkaar aan de slag om e-waste te verzamelen.

De E-waste Race op Goeree-Overflakkee wordt mede mogelijk gemaakt door RAD, Reinis en Race Against Waste.

