De gedigitaliseerde heerlijkheidsarchieven staan online
Het Regionaal Historisch Centrum Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee maakt een belangrijk deel van de geschiedenis van het eiland digitaal toegankelijk. Het centrum heeft vijf archieven van oude ambachtsheerlijkheden gedigitaliseerd, zodat onderzoekers, inwoners en geïnteresseerden de documenten online kunnen bekijken. Op dit moment zijn de archieven van Grijsoord en Klinkerland, Sint Adolfsland en Melissant al online beschikbaar.
De archieven laten zien hoe het eiland zich door de eeuwen heen ontwikkelde, van de aanleg van dijken en inpolderingen tot het dagelijks leven van de inwoners.
Lokaal bestuur
Een ambachtsheerlijkheid was vroeger de oudste vorm van lokaal bestuur. De archieven laten zien hoe mensen het eiland hebben ingericht en beheerd. Het gaat om vijf heerlijkheden: Sint Adolfsland (Ooltgensplaat en Den Bommel), Grijsoord en Klinkerland (Oude- en Nieuwe-Tonge), Stad aan ’t Haringvliet, Melissant en Ouddorp. Andere archieven van heerlijkheden bestaan vaak alleen nog in combinatie met familiearchieven en bevinden zich meestal in het Nationaal Archief.
Conserveren en digitaliseren
Dankzij het programma Metamorfoze van de Koninklijke Bibliotheek konden de archieven worden gerestaureerd, geconserveerd en gescand. Voorafgaand aan het digitaliseren zijn de originele documenten schoongemaakt, hersteld en voorzichtig vlakgemaakt, vooral bij kwetsbare perkamenten en zegels.
Inzien heerlijkheden
De digitale versies maken het mogelijk de archieven te bekijken zonder de originele documenten uit hun zuurvrije opbergmappen te halen. Op deze manier blijft het erfgoed behouden en toch toegankelijk voor iedereen. Alle digitale kopieën zijn binnenkort beschikbaar. De onderstaande heerlijkheden zijn nu in te zien:
Grijsoord en Klinkerland
Vrijdag 16 januari 2026