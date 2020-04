De Goederenhub heeft de vaart er in

Steeds meer ondernemers weten de Goederenhub te vinden voor hun in- en uitgaand pakketvervoer. Inmiddels worden de dagelijkse rondes steeds effectiever. Maar: hoe voller hoe beter: er is nog plek in de elektrische bestelbus.

De Goederenhub Goeree-Overflakkee (GHGO) vervoert nu al een aantal maanden pakketten voor een groeiend aantal ondernemers en het gaat goed! Het hele idee om pakketten zoveel mogelijk per dorpskern te bundelen en elektrisch te bezorgen en zo de uitstoot van CO2 en vervoersbewegingen te beperken is niet uniek in Nederland maar wel nieuw voor GO. Het begon als een initiatief waar ondernemers vooral sympathie voor hadden, maar de voordelen van maatwerk per klant wekt steeds meer interesse en inmiddels leveren ze maatwerk aan een groeiend aantal ondernemers.

De Goederenhub bezorgde de afgelopen weken ook veel bloemen, kaarten en ballonnen aan opa’s, oma’s en andere mensen die hun geliefden door de coronacrisis niet meer kunnen ontmoeten. Daar loopt de chauffeur, Rien, graag heel hard voor, want het is een erg leuke opsteker merkt hij bij het bezorgen. Hij gaat hier dus vooral mee door.

Over GHGO

De Goederenhub Goeree-Overflakkee bundelt pakketten en goederenstromen zoveel mogelijk en ze bezorgen ook nog eens volledig elektrisch. Zo rijden ze op een schone manier en streven ze naar minder vervoersbewegingen op ons eiland. De goederenhub levert voor ondernemers maatwerk als het gaat om transport van en naar het eiland. Voor particulieren verzorgen ze gebundeld transport naar de verschillende dorpskernen op Goeree-Overflakkee, samen met ViaTim en Evanet.

Meer informatie: www.ghgo.nl