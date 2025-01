De Gooye verwelkomt nieuwe rolstoel voor waterliefhebbers

Iedere dinsdag en woensdag is het water in het zwembad van De Gooye extra warm omdat er dan groepen naar het zwembad komen, die erg gesteld zijn op dit warme water. Dat zijn baby’s en kleuters, maar ook mensen die graag oefenen in dit lekkere water. Als je rolstoelafhankelijk bent, ga je met rolstoel en al onder de douche en na het zwemmen met natte badkleren er weer in.

In de tweede week van januari 2025 heeft De Gooye een nieuwe rolstoel in ontvangst genomen, dankzij een subsidie van het Windfonds Goeree-Overflakkee. De zwemgroep, die gemotiveerd is om te blijven bewegen ondanks mogelijke obstakels, kwam samen om de nieuwe rolstoel te bewonderen en dankbaarheid te tonen aan de donateurs.

Na het zwemmen, genieten de zwemmers van een kopje koffie en praten ze gezellig over alledaagse zaken. Geïnteresseerd om deel te nemen? Bezoek: www.sr-go.nl/de-gooye.



Door Internetredactie Omroep Archipel