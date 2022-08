De grootste protestvlag bevindt zich op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee is de grootste omgekeerde vlag van Nederland geplaatst. De eerste weken van augustus 2022 is Goeree-Overflakkee Boert Voort samen met de boeren bezig geweest met mooie acties. Net als door heel Nederland hangen omgekeerde vlaggen aan de lantaarnpalen. De boeren van Goeree-Overflakkee vinden dit niet groot genoeg, daarom hebben ze nu een vlag opgehangen van 120 bij 4 meter.

Goeree-Overflakkee is één van de meest innovatieve en duurzaamste agrarische gebieden van Nederland. Een agrarische sector die al jaren probeert zijn nek uit te steken en daarmee voorop loopt in innovatieve verduurzaming, denk aan de bewaarschuur van de toekomst waar vandaag de grootste NL vlag van Nederland op zijn kop aan is bevestigd. Omdat de boeren in nood zijn. "Als je al voorop loopt dan kun je niet nog een x zo’n verduurzamingsslag maken, hoe graag we ook willen!"

Kijk voor meer informatie op goeree-overflakkeeboertvoort.nl.