De kasteelberg van Ouddorp krijgt een nieuw hoofdstuk

In juni 2025 werd Stichting Kasteel Spreeuwenstein officieel opgericht. De stichting heeft als doel de historische kasteelberg in Ouddorp herkenbaar en beleefbaar te maken. Momenteel zijn er wandelroutes, een bijenkast en een bloemenrand op het terrein aangelegd. Tijdens Open Monumentendag worden er demonstraties gegeven door boogschieters en is archeologische vereniging De Motte aanwezig om informatie te verstrekken over de geschiedenis van het kasteel. Toekomstige plannen omvatten onder andere de reconstructie van het middeleeuwse mottekasteel en kleinschalige publieksactiviteiten op en rond het terrein.

Mottekasteel

Bert Tuk kocht in 2014 het perceel met de kasteelberg uit liefde voor cultureel erfgoed. Een kasteelberg is een verhoging waarop ooit een mottekasteel stond. Dit type kasteel dateert uit de 13e of 14e eeuw. "Destijds waren dit houten kastelen, gebouwd op verhogingen, niet alleen ter verdediging tegen vijanden, maar ook om zichzelf en het vee te beschermen tegen overstromingen," legt Tuk uit. Het kasteel mag niet in zijn geheel opgegraven worden vanwege het Verdrag van Malta, dat bepaalt dat een archeologische vindplaats alleen bij verstoring mag worden opgegraven. Er is echter wel archeologisch onderzoek gedaan, onder andere door middel van luchtfoto’s, geofysisch onderzoek en booronderzoek. Dit heeft aangetoond dat er een gracht van 10 tot 12 meter rondom het kasteel liep. Ook de motteberg en de voorburcht zijn aangetroffen.

Nieuwe plannen

Omdat de archeologische resten voornamelijk onder de grond bewaard blijven, heeft Tuk de wens om een reconstructie van het kasteel op de kasteelberg te realiseren. "We willen graag laten zien hoe het kasteel er ongeveer uitzag. We hebben geen tekeningen of foto’s uit die tijd, maar door het kasteel opnieuw te bouwen, kunnen mensen het monument echt beleven," vertelt Tuk. "Er zijn verschillende voorbeelden van reconstructies in Nederland, maar ook in Duitsland, België en Frankrijk. We denken dat er best realistische reconstructies mogelijk zijn."

Daarnaast hoopt Tuk een ruimte te creëren voor het ontvangen van bezoekers en het opbergen van materialen en gereedschappen. "Het terrein is eerder gedeeltelijk heringericht in overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed," vertelt Tuk. "We hebben een haag geplant en een wandelpad aangelegd met een bruggetje waardoor je boven op de kasteelberg kunt lopen. Daar kun je echt zien dat dit een bijzonder terrein is." Ook heeft de stichting een bloemenrand ontwikkeld en werkt ze samen met een imker die een bijenkast op het terrein heeft staan. "We willen kasteelberg Spreeuwenstein op deze manier zowel beleefbaar als herkenbaar maken," besluit Tuk.

Door Internetredactie Omroep Archipel