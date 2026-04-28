De luchtfietsers op herdenkingstocht over Goeree-Overflakkee





Een groep fietsers die zich de Luchtfietsers noemt, fietst op 19 tot en met 26 april 2026 van Eemshaven naar Borssele om de kernramp in Tsjernobyl te herdenken. De tocht voert langs mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Op 25 april 2026 fietste de activisten over Goeree-Overflakkee. De groep wil met de actie aandacht vragen voor de discussie over kernenergie in Nederland.

Op 26 april 1986 ontplofte in de kerncentrale van Tsjernobyl in het toenmalige Sovjet-Unie een reactor tijdens een veiligheidstest. Daarbij kwam radioactief materiaal vrij dat zich over delen van Europa verspreidde, waaronder Nederland. In meerdere landen werden verhoogde waarden gemeten. In het gebied rond de centrale gelden nog altijd beperkingen vanwege de gevolgen van de ramp.

De Luchtfietsers zeggen met hun route stil te staan bij die gebeurtenis en bij de huidige plannen voor nieuwe kerncentrales. Het kabinet wil twee nieuwe kerncentrales bouwen en onderzoekt daarvoor mogelijke locaties. In Ouddorp hielden de fietsers een flyermoment en zijn zij in gesprek gegaan met voorbijgangers.

Rotterdam en Voorne aan Zee hebben aangegeven de komst van een kleine kerncentrale (SMR) te willen verkennen. Andere gemeenten zijn terughoudend over de bouw van nieuwe kerncentrales. Ook provincies verschillen in hun beoordeling van mogelijke locaties.

De provincie Zuid-Holland ziet de Tweede Maasvlakte niet als geschikte locatie voor een kerncentrale. Volgens het provinciebestuur spelen onder meer zorgen over veiligheid, ruimtegebruik, watergebruik en gevolgen voor natuur en infrastructuur een rol.

De fietstocht van de luchtfietsers eindigt in Borssele. Daar vindt een bijeenkomst plaats met onder meer organisaties en lokale actiegroepen die kritisch zijn over de plannen voor nieuwe kerncentrales. Zij uiten zorgen over onder meer kernafval en veiligheid.

Het kabinet neemt naar verwachting in september een besluit over mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel