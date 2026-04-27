Meisje gewond bij activiteit tijdens Koningsdag in Oude-Tonge





Het nieuwe onderdeel ‘Fiets ’m d’r in!’ tijdens de Koningsdagviering in Oude-Tonge is maandagmiddag 27 april 2026 stilgelegd nadat een deelnemer gewond raakte. Een meisje kwam tijdens een poging om over het water van de Kaai te fietsen vermoedelijk in aanraking met een metalen clip van een spanband.

De organisatie heeft het onderdeel direct na het incident beëindigd. ‘Fiets ’m d’r in!’ was een nieuwe activiteit dit jaar, waarbij deelnemers op een fiets proberen het water over te steken. Voor het slachtoffer is een ambulance opgeroepen. Het gaat naar omstandigheden goed met haar.

De overige festiviteiten rond Koningsdag in Oude-Tonge konden doorgaan zoals gepland.

Door Internetredactie Omroep Archipel