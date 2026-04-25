Leerlingen CSG Prins Maurits ontdekken geschiedenis van schrift en Bijbel tijdens expo





Tot en met 9 mei 2026 is bij de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis een interactieve Bijbeltentoonstelling te zien. De reizende expositie is bedoeld voor leerlingen en andere bezoekers die meer willen leren over hoe de Bijbel is ontstaan, welke rol het boek door de eeuwen heen heeft gespeeld en hoe teksten werden doorgegeven. De tentoonstelling vindt plaats op de school en bestaat uit informatiepanelen, historische objecten, een virtualreality-ervaring en een replica van een oude drukpers.

Volgens docent godsdienst Jan van Luik wil de school met de tentoonstelling vooral interesse wekken. “We zien het als een manier om leerlingen te laten ontdekken hoe de Bijbel tot stand is gekomen,” zegt hij. De expositie behandelt verschillende onderwerpen, zoals het ontstaan van de teksten, de betekenis van de Bijbel en bekende verhalen.

Bezoekers krijgen ook inzicht in het schrijfproces van vroeger. Zo liggen er voorbeelden van papyrusrollen en wordt uitgelegd hoe die werden gemaakt en gebruikt. “Tot ongeveer het jaar 200 werd er veel op papyrus geschreven,” legt Van Luik uit. Ook is er een kopie te zien van de rol van koning Cyrus, een historische bron die aansluit bij verhalen uit de Bijbel.

Een opvallend onderdeel van de tentoonstelling is de replica van de Gutenberg-drukpers uit de vijftiende eeuw. Deze uitvinding maakte het mogelijk om boeken, zoals de Bijbel, sneller te verspreiden. “Dat heeft grote invloed gehad op de geschiedenis en ook op de ontwikkeling van Nederland,” zegt Van Luik.

Leerlingen reageren positief op de expositie. “Je ziet hier dingen die je normaal niet ziet,” zegt een van hen. Vooral de VR-brillen vallen in de smaak. Daarmee kunnen bezoekers zich onderdompelen in bijbelse scènes, zoals het verhaal van de ark van Noach.

De tentoonstelling is volgens de school ook geschikt voor mensen die minder bekend zijn met de Bijbel. “Je leert er meer over, ook als je er nog niet veel van weet,” aldus een leerling.

Met de expositie hoopt de school bezoekers aan te moedigen zich verder te verdiepen. “De Bijbel is een boek waar je echt in moet duiken,” zegt Van Luik. “Met deze tentoonstelling proberen we mensen te prikkelen om zelf te gaan lezen.”

Door Internetredactie Omroep Archipel