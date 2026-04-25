Logeerzorg voor mantelzorgers nog weinig gebruikt





Mantelzorgers in de gemeente kunnen sinds enkele jaren gebruikmaken van respijtzorg, zoals logeerzorg. Deze regelingen zijn bedoeld om hen tijdelijk te ontlasten. De SGP-fractie stelde op 11 maart 2026 schriftelijke vragen om inzicht te krijgen in het gebruik, het aanbod en de toekomst van deze zorg. Aanleiding is de groeiende druk op mantelzorgers en de vraag of het aanbod voldoende aansluit bij de behoefte.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat de gemeente in 2022 en 2023 een proef uitvoerde met logeerzorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds 1 januari 2024 is deze zorg structureel geregeld. Er zijn vijf aanbieders gecontracteerd, die samen zorg bieden aan verschillende doelgroepen zoals ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen met psychische problemen.

Beperkt, maar voldoende

Het gebruik van logeerzorg blijft vooralsnog beperkt. In 2025 werden elf aanvragen ingediend. Drie daarvan vielen onder een andere regeling en kwamen niet in aanmerking voor deze vorm van zorg. Acht inwoners kregen wel een indicatie en maakten samen 33 dagen gebruik van logeerzorg. Hoewel per persoon maximaal 18 dagen per jaar mogelijk is, ligt het daadwerkelijke gebruik lager.

Volgens het college is het aanbod op dit moment voldoende. Voor mensen met dementie is het aanbod wel beperkt tot één aanbieder. Andere organisaties geven aan dat het moeilijk is om deze zorg te organiseren zonder onrust te veroorzaken bij vaste cliënten.

Toegankelijk maken

De gemeente heeft in 2025 de informatie over logeerzorg vernieuwd en verspreid. Toch blijft het volgens het college nodig om blijvend aandacht te besteden aan de bekendheid van deze regeling, zowel bij inwoners als bij zorgverleners.

Met het oog op de toekomst wil de gemeente logeerzorg blijven aanbieden en beter toegankelijk maken. Zo wordt gekeken naar nauwere samenwerking met casemanagers dementie en naar soepelere regels voor het verkrijgen van een indicatie. Daarbij komt de nadruk meer te liggen op het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers.

We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel