Gemeente onderzoekt woningschaarste op Goeree-Overflakkee





Gemeente Goeree-Overflakkee onderzoekt op het moment de schaarste aan woningen op het eiland. Op basis hiervan kan een opkoopbescherming worden overwogen. Door deze zelfbewoningsplicht wordt een koper verplicht zelf in het gekochte huis te wonen en het niet te verhuren of als belegging te gebruiken.

De gemeente meldt dit op 22 april 2026 in een beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA. De partij had vragen gesteld over het invoeren van een woonplicht en het aandeel tweede woningen in Goedereede. De gemeente weet niet wat dit aandeel is, omdat zij alleen kan zien hoeveel personen staan ingeschreven in Goedereede.

Wel zegt de gemeente dat er al een bewonersplicht is. 'Wonen' betekent in Goedereede en het dorpsgebied van Ouddorp dat iemand er minstens vier maanden achter elkaar woont. Als dat niet zo is, wordt dit gezien als een overtreding van het bestemmingsplan. De gemeente kan dan ingrijpen.

“Als uit het onderzoek blijkt dat veel schaarse woningen worden opgekocht, zal het college van burgemeester en wethouders opkoopbescherming overwegen”, schrijft de gemeente. Ook wordt nu gekeken of zo’n regel goed past bij de voorraad huizen die er op Goeree-Overflakkee is.

Door Internetredactie Omroep Archipel