Grootscheepse verbouwing voor Streekmuseum





Het Streekmuseum in Sommelsdijk gaat flink op de schop. Deze plannen werden bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering op woensdag 15 april 2026. “We willen van een pakhuis naar een pakkend huis”, vertelt Bertrand van den Boogert van het museum over de verbouwing.

De € 10.000,- die de Erfgoedvrijwilligersprijs 2025 opleverde, komt nu goed van pas. Deze prijs werd afgelopen december gewonnen door de Toneelgroep van het Streekmuseum. “Er is zes ton nodig, dus er moet nog best wat water door het Haringvliet stromen voor we zover zijn”, vertelt Bertrand. “We staan op het punt het museum te herinrichten, dus alle beetjes helpen."

“Het museum moet beter aansluiten bij vandaag de dag en het verhaal van Goeree-Overflakkee. Nu loop je van de Romeinen naar klederdracht en dan weer terug naar het jaar 1300.” Het is een drastische verbouwing waarbij gekeken wordt naar wat de verhaallijn van Goeree-Overflakkee is en welke voorwerpen dit verhaal ondersteunen. Om hierbij te helpen is een bureau ingeschakeld en worden er werkgroepen geformeerd, waaronder een voor de financiën.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Door Internetredactie Omroep Archipel