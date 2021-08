De Mont Ventoux beklimmen voor Groot Verzet Tegen Kanker

Op 2 en 3 september 2021 gaan een aantal sportieve Flakkeeënaars de Mont Ventoux beklimmen. Ze doen mee met de actie Groot Verzet Tegen Kanker. Met het bedrijfsteam van All Safety uit Hellevoetsluis, proberen ze een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te krijgen, in de strijd tegen kanker. Het is belangrijk om onderzoek te blijven doen. Hier is veel geld voor nodig is.

2 september gaat Wanda de Keizer samen met haar collega Anita de Haan de berg wandelend beklimmen. De dag erna is het de beurt aan Achthuizenaars Bas van der Made en Peter Vervloet, en de Bommelaars Marco Driesse en Ron Klijn om de kale reus op de racefiets te beklimmen.

Er wordt gestart in het Franse plaatsje Sault en van daaruit wordt er 26 km achter elkaar geklommen naar de top van de kale berg. Een zeer pittige uitdaging uiteraard, waarvoor de deelnemers al vele trainingsuren hebben gemaakt.

Op de actiewebsite www.grootverzettegenkanker.nl/team/all-safety kunt u een donatie doen om de sportievelingen te ondersteunen. Elke euro is welkom.