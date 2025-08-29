De Omloop zit al meer dan een kwart eeuw in deze familie

Leen Wielhouwer (83) heeft de Omloop 25 keer gelopen, net als zijn broers en zus. Ook zijn zonen hebben de Omloop gedaan en nu loopt zijn kleinzoon Lean (22) mee.

Door Linda van der Klooster

“Ik heb het 25 keer achter elkaar gedaan, dus jaar in jaar uit”, vertelt Leen. “Eén keer was ik ook net voor 12 uur binnen. Om 11.59 uur waren we bij de finish aan het Zandpad bij ’t Diekhuus.”

Tijdens zijn 26e Omloop stopte Leen. “Die heb ik niet afgemaakt. Toen was ik het zat. Het ging niet zo. Ik was een beetje te snel begonnen en toen ben ik gewoon gestopt op de Plaet bij het fort. Daar konden ze me ophalen. Dus toen was het einde Omloop.”

Zijn kleinzoon volgt hem nu op. Lean Wielhouwer liep de Omloop vorig jaar voor het eerst. “Dat vind ik wel fijn”, bekent Leen. “Ik bedoel, je woont hier in het dorp, dus je zit er vlakbij.”

Wielhouwer-trots

“Het hoort toch bij de Wielhouwer-trots om een keer die Omloop te doen en uiteindelijk ook uit te lopen”, vindt Lean. Hij heeft tips gekregen van zijn vader en opa.

Leen: “Ja, natuurlijk ook qua kleren en wat je moet doen en wat je niet moet doen. Al zulke dingen. En ik heb vorig jaar ook nog een heel eind meegelopen.” Ook dit jaar hoopt de trotse opa nog wat kilometers in de benen te krijgen tijdens de wandeltocht.

Vorig jaar haalde Lean de finish. “Van tevoren weet je niet hoe het zal gaan, maar achteraf kijk ik terug op een heel mooie tocht”, zegt hij. “En ook met behulp van opa Leen en mijn vader. Dus dat was echt wel leuk.” Zij hadden hem verteld wat hij kon verwachten.

Stalen neuzen

“Ja, dat scheelt allemaal”, vindt opa. “Wij kregen vroeger geen tips, we gingen gewoon beginnen. Ik weet nog dat ik mijn allereerste keer liep met veldschoenen aan, met stalen neuzen. Ja, je zal het niet geloven, maar je wil niet weten hoe kapot mijn voeten waren. Maar opgeven deed ik niet. Dat staat niet in mijn woordenboek.”

Lean weet nu wat hij kan verwachten. “Het tweede stuk, als je net over de helft bent, dat is even taai. Maar ja, dan wordt het ook wel weer leuk. Op een gegeven moment gaat het zonnetje weer een beetje schijnen. Vorige keer hadden we gelukkig weinig regen, en dan ga je gewoon door. Mijn vader zei vooraf: je moet van post naar post lopen. Dus je moet niet bezig zijn met de eindstreep, de finishlijn. Je kijkt gewoon van: oké, we gaan nu naar Oude-Tonge, of we gaan nu naar Herkingen. En daarna zie je het wel weer. Niet naar de finishlijn kijken, maar gewoon van post naar post. En blijven wandelen.”

Sportief

De Wielhouwers vormen een sportieve familie. “Het waren allemaal uitdagingen, daar hield ik van”, herinnert Leen zich. “Bij ons in de familie was iedereen sportief: broers en zus. En altijd maar een beetje competitie. Proberen nóg wat sneller, en nóg wat sneller. Daar hield ik van. Ook mijn twee broers Kees en Gerrit en mijn zus Riet hebben de Omloop gelopen, meer dan eens. En mijn zoons ook, en nu de kleinkinderen.”

Lean loopt vooral voor zichzelf. “Het is gewoon een uitdaging en het is mooi dat je dat kan doen. En ja, het is een bijkomstigheid dat zij dat ook gedaan hebben, natuurlijk. Op Flakkee krijg je al vanaf het begin mee dat de Omloop er echt bij hoort als je hier woont. Het voelt gewoon als een soort plicht.”

