De Schakel in Dirksland sluit definitief de deuren

Het voortbestaan van verenigingsgebouw De Schakel in Dirksland stond al even ter discussie. De beheerder is eerder dit jaar met pensioen gegaan en er zijn te weinig huurders overgebleven. Hierdoor kan het gebouw - dat lange tijd een fijne ontmoetingsplaats voor de dorpsgemeenschap van Dirksland is geweest - in de toekomst niet meer op een verantwoorde, gezonde manier geëxploiteerd worden. Daarom gaan de deuren definitief dicht.

De partijen die tot voor kort nog wel gebruikmaakten van De Schakel hebben inmiddels ergens anders huisvesting gevonden. De dorpsraad zal in het vervolg bijeenkomen in verenigingsgebouw Onder de Wiek. Ouderengym van Stichting ZIJN verhuist naar De Mauritshof. Hiermee is De Schakel volledig vrij van gebruikers.

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de manier waarop het pand gebruikt kan gaan worden

Gemeente Goeree-Overflakkee is eigenaar van het gebouw. Leegstand is wat de gemeente betreft in ieder geval geen optie. Dit betekent achteruitgang en nodigt uit tot vandalisme. Er zijn momenteel meerdere partijen geïnteresseerd in het pand dat in goede staat verkeert en over prima faciliteiten beschikt. De komende tijd moet duidelijk worden welke bestemming het gebouw krijgt.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws