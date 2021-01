De Staver wordt vaccinatielocatie Goeree-Overflakkee

Het Prieel van recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk wordt de centrale vaccinatielocatie in de gemeente Goeree Overflakkee. Medewerkers van de GGD staan klaar om, zodra de locatie geopend is, de inwoners van de gemeente te vaccineren tegen COVID-19. De opening van de locatie is afhankelijk van de levering van het vaccin.

Om zoveel mogelijk inwoners zo dicht mogelijk bij huis te bereiken, komen er meer dan vijftien vaccinatielocaties in de regio. De Staver in Sommelsdijk en Sporthal Den Oert in Spijkenisse zijn de eerste vaccinatielocaties in de regio Rotterdam Rijnmond waar men van start gaat met de vaccineren van mensen zonder medische indicatie. Iedereen wordt via een brief op het huisadres opgeroepen om een afspraak te maken.

Laagdrempelig

Burgemeester Ada Grootenboer en Maarten Tanis, Programmamanager GGD-GHOR Rotterdam-Rijnmond, werden deze week door Henk van Oostenbrugge projectleider van de gemeente rondgeleid. Burgemeester Grootenboer is blij dat er op Goeree-Overflakkee een vaccinatielocatie is. “Met De Staver als centrale locatie op het eiland, willen we het vaccineren voor mensen zo laagdrempelig mogelijk maken. Het is een grootse operatie waar we als gemeente graag aan meewerken. Ik heb bewondering voor hen die met man en macht in zo’n korte tijd voor elkaar krijgen dat hier binnenkort inwoners van Goeree-Overflakkee worden gevaccineerd.”

“Het is goed te zien dat we er een prachtige vaccinatielocatie bij hebben, waarmee we kunnen bijdragen aan het verminderen van de druk op de zorg,” vult Tanis aan. “Vaccinatie kan een belangrijke stap zijn om terug te keren naar een periode waar corona minder of niet meer dominant is. De vaccinatielocatie in De Staver voldoet aan alle eisen, het is centraal gelegen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De Staver is één van de nieuw te openen vaccinatielocaties in de regio Rijnmond, maar omdat deze locatie op mijn geboorte-eiland ligt, voel ik me natuurlijk extra betrokken”.

Goed bereikbaar

De Staver is goed bereikbaar: Er is voldoende parkeergelegenheid en voor wie met het openbaar vervoer komt, rijdt er straks een gratis pendelbus vanaf het gemeentehuis tot aan de voordeur van de vaccinatielocatie. Inwoners die niet zelf naar deze locatie kunnen reizen, kunnen gebruik maken van het Wmo-vervoer wanneer zij hier een indicatie voor hebben.

Een leven zonder coronaregels

Om jezelf en uiteindelijk de mensen om je heen te beschermen tegen het coronavirus, is vaccineren de belangrijkste stap. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we kunnen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Zo beschermen we de meest kwetsbaren, verminderen we de druk op de zorg en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Vaccinatie is dus de belangrijkste stap om terug te keren naar het leven zonder coronaregels. Kijk voor informatie op www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1803.