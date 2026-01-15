De volgende stap in het nieuwe laagvlieggebied op Goeree-Overflakkee

Het kabinet heeft op 19 december 2025 in Den Haag het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie vastgesteld. Daarmee krijgt Defensie meer ruimte in Nederland om te oefenen en te groeien. Dit besluit is genomen vanwege de verslechterende veiligheidssituatie in de wereld en de verplichtingen van Nederland binnen de NAVO. Voor de gemeente Goeree-Overflakkee betekent het besluit dat een groot deel van het eiland wordt aangewezen als laagvlieggebied voor militaire helikopters.

Defensie begon in 2023 met het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. In dit programma is gezocht naar ruimte voor 57 verschillende militaire behoeften, zoals oefenen, vliegen en opslag. Gemeenten, waaronder Goeree-Overflakkee, waren betrokken bij dit proces. Zij namen deel aan gesprekken en informatiebijeenkomsten en dienden een officiële zienswijze in. Naar aanleiding daarvan volgde overleg met het ministerie van Defensie. De verdere uitwerking van sommige punten is doorgeschoven naar een volgende fase.

Eén laagvlieggebied

Voor Goeree-Overflakkee houdt het besluit in dat het gebied wordt toegevoegd aan een bestaand laagvlieggebied boven Voorne-Putten. Samen met delen van Zeeland vormt dit straks één groter laagvlieggebied. In totaal komen er in Nederland acht nieuwe laagvlieggebieden bij; er waren er al twaalf. Volgens Defensie zijn deze gebieden nodig om bij een verhoogde dreiging te kunnen trainen in laag en onopvallend vliegen met helikopters.

Geen beperkingen nieuwbouw

In het aangewezen gebied geldt een licht bouw- en planningsregime. Dat betekent dat er geen strenge beperkingen zijn voor nieuwe gebouwen of projecten, maar dat Defensie wel eerder wordt betrokken bij plannen die invloed kunnen hebben op het vlieggebied, zoals hoge gebouwen of wegen. Zo kan Defensie oefeningen veilig uitvoeren en kunnen nieuwe projecten goed worden afgestemd op de omgeving.

Klachten

De aanwijzing van het laagvlieggebied kan merkbare gevolgen hebben voor inwoners, bijvoorbeeld door geluid. De gemeente en Defensie zeggen samen te blijven werken om de gevolgen voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Inwoners met klachten over bijvoorbeeld geluidsoverlast kunnen terecht bij het ministerie van Defensie via de bestaande klachtenprocedure.

Door Internetredactie Omroep Archipel