De wielerronde van Dirksland verbindt jong en oud

De Wielerronde van Dirksland is een evenement dat al jarenlang een belangrijke plek inneemt op Goeree-Overflakkee. Op 24 augustus 2024 vindt de nieuwe editie plaats. Onder leiding van onder andere Arie van 't Geloof heeft de wielerronde zich ontwikkeld tot een veelzijdig evenement dat zowel topsporters als amateurs aantrekt. In een interview vertelt Arie over de unieke aspecten van de wielerronde en de uitdagingen die gepaard gaan met de organisatie.

Door Danny Rijkels

Breedtesport en topsport

Wat de Wielerronde van Dirksland bijzonder maakt, is de balans tussen breedtesport en topsport. Arie legt uit: "We richten ons op meerdere dingen. Je hebt breedtesport, zodat iedereen mee kan doen. Maar ook topsport, zodat de top van de vrouwen aan de start komt. En natuurlijk richten we ons op de jeugd met de dikke bandenrace." Dit inclusieve karakter zorgt ervoor dat de wielerronde toegankelijk is voor deelnemers van alle leeftijden en niveaus.

Het organiseren van een evenement van deze omvang is niet zonder uitdagingen. Volgens Arie zijn er drie hoofdcomponenten die cruciaal zijn voor het succes: vergunningen, vrijwilligers, en financiën. "Als je die drie voor elkaar hebt, moet je ook nog deelnemers zien te krijgen," zegt hij. Het regelen van profrenners is niet per se heel moeilijk, maar kan soms een uitdaging zijn, vooral vanwege de financiële kant. "Iedereen wil in principe wel komen, maar dan moet wel het juiste bedrag worden betaald."

De Wielerronde van Dirksland biedt een divers programma met activiteiten voor jong en oud. De dag begint met hardlooponderdelen, gevolgd door verschillende wielerwedstrijden, zoals de funklasse voor lokale deelnemers en een sportklassenwedstrijd. "We hadden vorig jaar een honderdtal deelnemers voor de dikke bandenrace, dat was echt geslaagd," vertelt Arie trots. Voor de kinderen is er een speeltuin en een braderie, en de dag wordt afgesloten met muziek.

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij de organisatie. Er zijn afzettingen en verkeersregelaars aanwezig om het parcours veilig te houden. Arie merkt op dat het parcours vrij is van gevaarlijke obstakels, wat bijdraagt aan een veilig en plezierig evenement voor iedereen.

De Wielerronde van Dirksland heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en blijft nieuwe elementen toevoegen. Zo zijn het hardlopen, de speeltuin en de braderie recente toevoegingen. "Het ontwikkelt zich wel door, en dat maakt het juist zo bijzonder," zegt Arie.

Voor wie nog wil deelnemen aan de Wielerronde, is aanmelden mogelijk via het emailadres: wielerronde.dirksland@gmail.com.

