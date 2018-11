Jaarlijks vinden er ongeveer 6.000 woningbranden plaats in Nederland. Daarbij vallen jaarlijks veertig dodelijke slachtoffers. Om inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee bewust te maken van brandveiligheid en de zelfredzaamheid te bevorderen, startte de gemeente deze zomer samen met de brandweer Rotterdam-Rijnmond het project ‘Veilig leven’.

In het kader van het project liepen burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman en Peter Schuurman, hoofd afdeling Veilig leven van de brandweer, op maandag 19 november 2018 mee met een woningcheck in Achthuizen. De burgemeester en de brandweer benadrukken het belang van de controle: ‘De woningcheck maakt inwoners bewust van brandveiligheid en het bevordert de zelfredzaamheid in geval van brand. Het blijkt dat met tips en soms eenvoudige aanpassingen, bijvoorbeeld het plaatsen van een of meerdere rookmelders, de brandveiligheid al kan worden vergroot’.

Project ‘Veilig leven’

Het project bestaat uit een bezoek van de brandweer voor een gratis woningcheck. De brandweer controleert dan desgewenst de woning op verschillende punten en geeft advies over hoe de woning brandveiliger wordt. Als het nodig is, hangt de brandweer meteen één of twee gratis rookmelders op. De gemeente ondersteunt het project door de rookmelders te bekostigen.

Proef

Het project ‘Veilig leven’ op Goeree-Overflakkee betreft een proef. Het proefgebied bestaat uit ongeveer 170 woningen in Achthuizen, Den Bommel, Stad aan ’t Haringvliet en Ooltgensplaat. Na afloop van het project vindt er een evaluatie plaats. Afhankelijk van de uitkomst, wordt het project mogelijk uitgebreid naar andere gebieden op het eiland.

Kraamvisite voor brandveilige kraamtijd

Daarnaast bracht Klaas van Veen, regionaal coördinator zelfredzaamheid van de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR), begin november een kraambezoek aan de familie Jelier in Dirksland. De trotse jonge ouders kregen een geboortekoffer overhandigd met daarin onder meer een rookmelder en tips over brandveiligheid. Op deze manier willen de brandweer en de gemeente Goeree-Overflakkee ook jonge gezinnen attenderen op brandveiligheid en zelfredzaamheid in huis.

Meer informatie

Meer informatie over brandveiligheid is te vinden op www.rijnmondveilig.nl/veiligleven of www.brandweer.nl/rozewolk.