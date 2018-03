De zomertijd gaat weer in

De zomertijd komt er weer aan. Zomertijd is de tijd die gedurende de zomermaanden wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te zetten. Dat wil zeggen de klok een uur voor te laten lopen op de gewone tijd. Daardoor kan men 's avonds langer van het daglicht profiteren en zodoende bezuinigen op elektrische verlichting. Dit jaar is in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart 2018 de overgang van wintertijd naar zomertijd. Om 02:00 uur wintertijd wordt de klok verder gedraaid naar 03:00 uur zomertijd. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Reizigers waarderen dienstverlening van Connexxion met een 7.5 Woensdag 21 maart 2018 zijn de resultaten uit de OV-Klantenbarometer 2017 bekend gemaakt. De reizigers beoordelen het openbaar vervoer in Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee met een...

Vitale Kernen grote winnaar verkiezingen Goeree-Overflakkee 2018 De lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee is niet de grootste partij geworden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2018 maar wel de grote winnaar met een verdubbeling van het aantal...

Potloden zijn geslepen voor de verkiezingen Bijna 100 rode potloden liggen al scherp geslepen klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee. Medewerkers van het bureau Verkiezingen hebben de oude, onbruikbare potloden...

Gemeente bedankt vrijwilligers met jaarlijks Vrijwilligersevenement Vrijwilligers vormen een belangrijke basis voor onze samenleving; hun inzet is onmisbaar. Om de vrijwilligers op Goeree-Overflakkee in het zonnetje te zetten, organiseert de gemeente...

Op weg naar een aardgasvrij Goeree-Overflakkee Samen met 30 Zuid-Hollandse gemeenten en netbeheerder Stedin ondertekende de gemeente Goeree-Overflakkee dinsdag 13 maart 2018 het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw. Met de ondertekening van...

Slachtoffer aanrijding Dirksland overleden Woensdag 14 maart 2018 heeft er op de Oudelandsedijk tussen Dirksland en Sommelsdijk een ongeval plaatsgevonden. Omstreeks 17:20 uur werd een fietser geschept door een personenauto. De...

Vonken uit schoorsteen in Ooltgensplaat Brandweerlieden zijn dinsdagavond 13 maart 2018 uitgerukt voor een schoorsteenbrand aan het Boomgaardpad in Ooltgensplaat. Iemand zag grote rookontwikkeling en kwam na wat zoeken uit bij...

Ondertekening intentieverklaring voor voldoende passend werk De zes sociale werkbedrijven uit de arbeidsmarktregio Rijnmond ondertekenden op 9 maart 2018 een intentieverklaring om samen zorg te dragen voor voldoende passend werk tegen een eerlijke...

Resultaat NLdoet Kwade hoek: container vol afval en frisse neuzen Zaterdagmorgen 10 maart 2018 staken medewerkers van Rabobank Haringvliet de handen uit de mouwen in de Kwade Hoek in Goedereede. Onder de vlag van NLdoet hielpen zij Natuurmonumenten een...

RTL4 op bezoek in het Streekmuseum In het vrijetijdsprogramma Plezier & Passie van RTL 4 worden enthousiaste Nederlanders, die met veel plezier en vol passie hun tijd invullen, een middag gevolgd. 'Ontspannen, genieten...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina