De Zomp komt tot leven: RGO-leerlingen shinen tijdens musical

Zo’n vijftig leerlingen van het RGO College en de RGO Beroepscampus voeren donderdag 5 en vrijdag 6 juni 2025 de musical De Waterwaack van Natterlande op. De leerlingen, van de brugklassen tot aan de examenklassen, hebben er het hele schooljaar elke week aan gewerkt onder professionele begeleiding van spel-, zang- en dansdocenten.

Door Linda van der Klooster

De leerlingen hebben niet echt auditie hoeven doen, legt dramadocent Jora Mohlmann uit. “Dat deden we vroeger wel. Maar nu is het zo dat zij vanaf de zomer tot de herfstvakantie mee kunnen draaien. En dan krijgen ze zang-, dans- en spelles. En dan komen ze er zelf achter of het wat voor ze is. In die lessen kijk ik ook wat ze aankunnen. Dus voor mij is dat een soort kennismaking met hun kennen en kunnen. En voor hen is dat om te zien: is musical iets wat bij me past? Op basis daarvan kies ik een stuk en ook welke rol bij ze past.”

De visie van de dramadocent is dat iedereen altijd een plekje moet krijgen. “En dat je kan groeien en altijd een moment van tekst hebt. Daarom heb ik dit jaar ook een stuk gekozen met veel rollen, zodat iedereen even kan shinen.”

Beroep

Actrice Tess vindt het leuk om iemand anders te spelen. “En sowieso, de gezelligheid met iedereen om je heen is heel fijn. Het zou me heel leuk lijken om acteur te worden. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar het zou me wel echt een leuk beroep lijken.”

Ook achter de schermen is maandenlang keihard gewerkt. Leerlingen helpen met licht en geluid, en met decor en kostuums. Zo maakt Amy een masker van een os. Er liggen er nog meer. “Ik werk achter de schermen omdat ik best wel wat podiumangst heb, dus dat vond ik niet zo handig.”

Boek

Toen Sara hoorde wat de musical zou worden, is ze meteen het boek De Waterwaack van Natterlande gaan lezen. “Ik vind het wel een heel raar, maar ook wel een leuk verhaal,” zegt ze. “Het gaat over de Zomp, dat is een gebied, maar het is ook een soort diertje, een mossel, die niet wil dat er op hem gebouwd wordt.”

Fleur heeft een boekenkast gemaakt, die ook op een kippenhok lijkt. “Ik ben zelf ook creatief en ik hou heel veel van knutselen,” vertelt ze. “Dus het leek me leuk. Het is ook gezellig met mijn vriendinnen dan. Ik verheug me er het meest op dat tijdens de musical onze dingen staan te pronken op het podium.”

Passie

Nikki doet al voor het vierde jaar mee. “Ik vind het gewoon superleuk om te doen. De groep is heel hecht, meestal. Je kan gewoon je passie uiten en de mensen een verhaal meegeven. Na de laatste voorstelling is het afscheid. Dan doen we gewoon nog even nabespreken met z'n allen. Even terugkijken hoe leuk het was. En er zijn natuurlijk ieder jaar mensen die weggaan, omdat het hun laatste jaar was. Dan is het afscheid nemen en heel veel huilen. En gewoon echt genieten van de laatste keer dat het podium stond.”

De musical is te zien in de aula van het RGO College. Er zijn nog kaartjes te koop.

