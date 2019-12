Decemberactie Kapsalon Krijger ten bate van MAF

Kapsalon Krijger in Middelharnis houdt ieder jaar een decemberactie ten bate van een goed doel. In 2019 is dat het werk van MAF-technicus Stefan Maliepaard, die in november samen met zijn vrouw Gerriët en hun 3 kinderen is uitgezonden naar Oeganda.

Van Sinterklaas tot oudejaarsdag wordt € 1,- per knipbeurt gedoneerd. In plaats van ieder jaar een kleinigheidje voor de klant, wat vaak in een laatje verdwijnt, draagt de kapsalon liever iets bij aan het goede doel.

Hulporganisatie MAF vervoert wereldwijd met 130 vliegtuigen hulpgoederen, hulpverleners en zendelingen. Wekelijks worden op moeilijk bereikbare plaatsen hulp verleend, voedsel, medicijnen, hulpverleners en kerkelijk werkers vervoerd. Stefan is opgeleid als vliegtuigtechnicus en werkt op de MAF-basis in Oeganda aan reparatie en onderhoud van de vliegtuigen. Dit werk en het levensonderhoud van het gezin worden uit giften en sponsoring betaald.

Laat u ook knippen en steun zo dit belangrijke werk. Meer informatie over het werk van Stefan en Gerriët Maliepaard voor MAF is te vinden op www.maf.nl/maliepaard. Daar is ook gelegenheid dit gezin met een gift te steunen. Of u volgt hen via Facebook (@mafmaliepaard).