Decembergift Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland

Woensdag 5 december 2018 werd het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis verblijd met een mooie gift van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland. Sinterklaas bracht zijn jaarlijkse bezoek aan de kinderafdeling en nam voorafgaand de tijd om de cheques te overhandigen. Deze vertegenwoordigen een geldbedrag voor de aanschaf van medische apparatuur.

Paul van der Velden, lid raad van bestuur, nam ze in ontvangst. Toos Buijs, secretaris, en Arna de Wit, penningmeester, waren hierbij aanwezig. Voorzitter Karel Olsthoorn was helaas verhinderd… óf herkennen we zijn schoenen onder de rode mantel?

De gift van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland was mogelijk dankzij een nalatenschap van de heer Otte uit Middelharnis. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van diverse medische apparaten. Een Naso-Pharyngo-Laryngoscoop voor de afdeling KNO, dit is een endoscoop die gebruikt wordt bij onderzoek naar onder andere de stembanden. Een echoapparaat voor op de OK en een aantal speciale tilliften voor diverse verpleegafdelingen. Paul van der Velden sprak zijn waardering uit voor het werk dat de stichting doet en de verbindende schakel die zij is tussen de bevolking en het ziekenhuis.

De Stichting Vrienden van ziekenhuis Dirksland

Het doel van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland is het ziekenhuis te helpen aan extra voorzieningen die niet uit het normale ziekenhuisbudget kunnen worden betaald. Patiëntvriendelijkheid en het gemak voor de patiënt staan voorop bij de schenkingen die zij doen. Wilt u ook vriend worden van Ziekenhuis Dirkland, dan vindt u meer informatie op de website www.vrienden.zhsdirksland.nl.