Deelnemers gezocht voor 'Loper belicht' bij Omloop Radio

Loop jij in 2025 mee met de 35ste Omloop Goeree-Overflakkee – 110 of 80 kilometer – en wil je jouw ervaring delen met heel Goeree-Overflakkee? Voor het vaste programmaonderdeel 'Loper belicht' bij Omloop Radio zijn we op zoek naar wandelaars die onderweg kort willen vertellen hoe het hen vergaat. Geen verslaggever of organisatie, maar jij als deelnemer staat centraal.

Zo krijgt de luisteraar een uniek inkijkje in de tocht, en wie weet geeft het jou tijdens die zware kilometers ook weer wat extra energie om de finish te halen.

Ben jij zo’n doorzetter? Meld je aan via sportredactie@omroeparchipel.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel