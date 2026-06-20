Goeree-Overflakkee werkt mee aan regionaal netwerk voor circulair bouwen





Ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en andere betrokken organisaties uit de Zuid-Hollandse Delta hebben op 12 juni 2026 in Theater De Stoep in Spijkenisse het netwerk Circulair ZHD gelanceerd. Het samenwerkingsverband richt zich op het opnieuw gebruiken van bouwmaterialen die vrijkomen bij sloop-, renovatie- en onderhoudsprojecten in de regio.

De basis voor het netwerk werd een jaar geleden gelegd. Toen ondertekenden de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Nissewaard, waterschap Hollandse Delta, woningcorporaties, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden en ruim twintig bedrijven een intentieverklaring. Inmiddels zijn meer partijen aangesloten en wordt gewerkt aan projecten die hergebruik van materialen in de bouw en infrastructuur moeten stimuleren.

Binnen het netwerk wordt gezocht naar manieren om materialen die anders zouden worden afgevoerd opnieuw in te zetten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bouwmaterialen uit gesloopte gebouwen. Ook is er aandacht voor het gebruik van biobased materialen, die afkomstig zijn van natuurlijke grondstoffen.

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende lopende projecten gepresenteerd. Het ging onder meer om circulaire sloopprojecten, onderzoeken naar beschikbare materialen en initiatieven rond duurzaam bouwen. Deelnemers wisselden ervaringen uit over het hergebruik van materialen en de rol van opdrachtgevers en aannemers daarbij.

Ook sloten nieuwe organisaties zich aan bij het netwerk. Een daarvan is de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Meindert Stolk noemde de samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen een belangrijke voorwaarde om hergebruik van bouwmaterialen in de praktijk toe te passen.

Waar het initiatief begon in de Hoeksche Waard, is het inmiddels uitgegroeid tot een regionaal netwerk voor de hele Zuid-Hollandse Delta. De aangesloten partijen willen het hergebruik van materialen verder vergroten en zo bijdragen aan een duurzamere bouw- en infrasector.

Circulair ZHD ontvangt ondersteuning vanuit de Regio Deal ZHD II Next Step, een samenwerking tussen het Rijk en regionale partners gericht op de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse Delta.

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Door Internetredactie Omroep Archipel