Definitief groen licht voor nieuwe turborotonde en fietstunnel N215 bij Middelharnis

Het is definitief: de nieuwe turborotonde met fietstunnel bij de N215 in Middelharnis komt er. Provinciale Staten van Zuid-Holland stemden op woensdag 13 november 2024 in met de financiering, de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee deed dit op donderdag 14 november. De gemeente en provincie dragen samen bij aan dit project, waarmee de verkeersveiligheid en doorstroming op de drukke N215 sterk verbeteren.

Betere doorstroming en veiligheid

De N215 is een van de belangrijkste wegen in onze gemeente, vooral voor Middelharnis en Sommelsdijk. De huidige rotonde leidt in de spitsuren vaak tot vertragingen voor het verkeer en het openbaar vervoer. Door de plannen voor nieuwe woningen en bedrijven op de Westplaat en bedrijventerrein Oostplaat zal het verkeer op de N215 nog verder toenemen.

Wethouder Henk van Putten (verkeer): “De bouw van de nieuwe turborotonde en fietstunnel is een lang gekoesterde wens van onze gemeente. Het zorgt ervoor dat het verkeer beter doorstroomt, terwijl fietsers veilig onder de weg door kunnen rijden. Dankzij de samenwerking met de provincie kunnen we deze belangrijke verbetering nu eindelijk realiseren. Dit is een investering in een veiligere, beter bereikbare en toekomstbestendige regio.”

Samenwerking met provincie Zuid-Holland

Het project maakt deel uit van het grotere N215-programma tussen Dirksland en Oude-Tonge, waar sinds begin dit jaar groot onderhoud plaatsvindt. Door forse prijsstijgingen van grondstoffen was er eerder echter onvoldoende financiering voor de hele planning. Met de bijdrage van gemeente Goeree-Overflakkee is de financiële puzzel nu rond. De totale kosten voor de turborotonde en fietstunnel worden geschat op € 10,5 miljoen, waarvan de gemeente € 3,5 miljoen op zich neemt.

Planning en uitvoering

Provincie Zuid-Holland, gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta werken samen om de aanleg van de turborotonde en fietstunnel bij Middelharnis succesvol uit te voeren. De bouw start in 2027, na afronding van de werkzaamheden aan de N215 bij Nieuwe-Tonge.



Door Internetredactie Omroep Archipel