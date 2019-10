Delegatie uit Bangladesh bezoekt Goeree-Overflakkee

Op woensdag 2 oktober 2019 verwelkomde wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee een groep ingenieurs, opzichters en experts uit Bangladesh in het Oude Raadhuis in Middelharnis. De delegatie maakte tijdens deze dag kennis met het watermanagement op Goeree-Overflakkee.

Deze week bezoekt de delegatie verschillende locaties in Nederland. Bangladesh heeft een delta die vergelijkbaar is met de Nederlandse delta. Met deze reis, georganiseerd door Nederlandse Export Combinatie (NEC), willen de experts uit Bangladesh kennis opdoen over de manier waarop Nederland de strijd tegen het water voert. De interesse gaat daarbij vooral uit naar de Deltawerken en de organisatie van het waterbeheer door de gemeente, het waterschap en Rijkswaterstaat.

Kennisuitwisseling

In een indrukwekkende presentatie vertelde Habibur Rahman, hoofdingenieur bij de Bangladesh Water Development Board, over de problemen in Bangladesh. Met regelmaat wordt dit land getroffen door grote overstromingen. Miljoenen mensen zijn als gevolg daarvan hun oogst, huis en vee kwijtgeraakt.

Vervolgens gaf Wethouder Daan Markwat een presentatie over de uitdagingen waar Goeree-Overflakkee voor stond (en staat) en welke maatregelen er in de loop van de tijd genomen zijn. Daarnaast kwam in zijn verhaal naar voren dat het water het eiland ook veel gebracht heeft. Zo vormt bijvoorbeeld de visserij een bron van voedsel en inkomen. Daan Markwat bij de afsluiting van zijn presentatie: “Ik hoop dat uw bezoek aan Goeree-Overflakkee u kennis, inzicht en inspiratie geeft om Bangladesh op een duurzame manier in veiligheid te brengen.”

Hans Waals, strategisch adviseur bij waterschap Hollandse Delta, hield daarna een presentatie waarin hij een duidelijke uitleg gaf over het watermanagement in Nederland. Hij vertelde dat het waterschap en de gemeente Goeree-Overflakkee goed met elkaar samenwerken. Dit is van groot belang om met elkaar de uitdagingen op het gebied van watermanagement aan te kunnen gaan.

Inspiratie

In Bangladesh wordt op dit moment gewerkt aan een eigen Deltaplan. Dit project wordt financieel ondersteund door de Wereldbank. Als voorwaarde is afgesproken dat actief kennis vergaard wordt uit andere delen van de wereld. Initiatiefnemer van deze reis, Mathijs van Ledden van de Wereldbank: “Goeree-Overflakkee is goed georganiseerd wat betreft polders, dijken en watermanagement. Het eiland heeft een absolute voorbeeldfunctie voor een land als Bangladesh.”

In een druk programma werd de delegatie meegenomen naar diverse plekken op Goeree-Overflakkee. Zo werd er een bezoek gebracht aan Battenoord, bij de plaats waar bij de Watersnoodramp in 1953 de dijk doorbrak. Ook kreeg de delegatie een presentatie van een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat, bij en in de Haringvlietsluizen.

Habibur Rahman zei geïnspireerd te zijn door wat hij gezien en gehoord heeft tijdens deze dag. “De opgedane kennis nemen we mee naar Bangladesh, op basis daarvan kunnen wij onze overheid adviseren”.