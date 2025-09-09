Delegatie vraagt minister om actie tegen verdwijnen Brouwersdamstrand

Een delegatie van de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, samen met strandondernemers van de Brouwersdam, heeft 7 september 2025 een videoboodschap overhandigd aan minister Robert Tieman van Infrastructuur en Waterstaat. In deze boodschap vragen zij aandacht voor de ernstige kusterosie die het strand aan de Brouwersdam bedreigt en roepen zij op tot een gezamenlijke, duurzame oplossing om deze toeristische en economische motor voor de regio te behouden.

Kusterosie bedreigt de Brouwersdam

Het strand aan de Brouwersdam, al jarenlang een populaire bestemming voor zowel inwoners als toeristen, is door de voortdurende afslag in rap tempo aan het verdwijnen. Jaarlijks trekken honderdduizenden bezoekers naar het unieke kustgebied, maar de dreiging van verdere erosie heeft grote gevolgen voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

Gezamenlijke actie

Wethouder Henk van Putten van Goeree-Overflakkee benadrukt het belang van gezamenlijke actie: "Het verdwijnen van het strand aan de Brouwersdam is een serieus probleem voor onze economie en de werkgelegenheid. Het is daarom van groot belang dat we als gemeenten, ondernemers en andere betrokkenen samen de handen ineenslaan. Het was goed dat minister Tieman onze zorgen serieus neemt en het gesprek met andere ministeries aangaat om dit vraagstuk aan te pakken."

Wethouder Kees Poortvliet van Schouwen-Duiveland voegt daaraan toe: "De Brouwersdam is van groot belang voor onze regio. Het strand vormt de basis voor onze toeristische sector en is verantwoordelijk voor honderden banen. Als we nu niet ingrijpen, verliezen we niet alleen een prachtige kuststrook, maar ook een belangrijk deel van onze economie. Het ministerie moet met ons samenwerken aan een blijvende oplossing."

Ondernemers roepen overheid op

Ook de ondernemers aan de Brouwersdam spreken hun bezorgdheid uit. Lex Traa, eigenaar van Strandclub Zee, vertelt dat hij enkele jaren geleden al de fundering van zijn paviljoen moest aanpassen vanwege de afkalving van het strand: "Het strand aan de Brouwersdam is van cruciaal belang voor ons. Zonder het strand hebben we geen gasten, geen omzet en geen banen. We willen perspectief om te blijven investeren, en daarvoor is steun van de overheid en politiek onmisbaar."

Minister erkent beperkingen

Minister Tieman nam de videoboodschap en een petitie persoonlijk in ontvangst. In het gesprek gaf hij aan de zorgen van de regio goed te begrijpen, aangezien de Brouwersdam een geliefde plek is. "Ook ik heb hier veel zomervakanties doorgebracht, dus ik weet hoe fijn het is om hier te watersporten en van de natuur te genieten. De regio wil het strand behouden, en dat is goed te begrijpen. Gelukkig is de waterveiligheid niet in het geding, maar dat betekent ook dat mijn ministerie moeilijk financiële of materiële middelen kan vrijmaken. We hebben besproken wat de regio kan doen als zij maatregelen willen nemen om het strand te behouden," aldus de minister.

Afsluiting

Het gesprek in Den Haag werd afgesloten met de overhandiging van de videoboodschap en een gezamenlijk fotomoment, waarbij de delegatie de urgentie van het probleem onderstreepte en benadrukte dat alleen door samenwerking met de overheid een oplossing kan worden gevonden.

