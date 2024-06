Den Bommel behaalt tweede plaats in halve finale hogedruk

De jeugdbrandweer van Den Bommel heeft zaterdag 22 juni 2024 een indrukwekkende prestatie geleverd door de tweede plaats te behalen in de halve finale hoge druk. De wedstrijd vond plaats bij SMT in Nieuwkuijk, waar de scenario's realistischer en uitdagender dan ooit waren.

Het scenario voor de halve finale betrof een brand in de werkplaats van SMT, waar een minigraafmachine in brand was gevlogen. De brand breidde zich snel uit naar de eerste verdieping. Een aanwezige monteur deed een eerste bluspoging, maar liep daarbij brandwonden op aan zijn arm en moest door de jeugdbrandweerploeg gered worden.

De jeugdbrandweer van Den Bommel reageerde snel en professioneel. De eerste straal werd gericht op de brandende graafmachine, terwijl een tweede straal werd ingezet om de brand op de eerste verdieping te bestrijden. Hun doortastendheid en effectieve aanpak leverden een welverdiende tweede plaats op, waarmee ze zich kwalificeerden voor de finale.

De finale zal plaatsvinden op 28 september in Amsterdam, waar de jeugdbrandweer van Den Bommel opnieuw zal strijden om de hoogste eer.

Eerdere prestaties van de ploeg dit seizoen zijn ook noemenswaardig. Op 15 juni speelden de aspiranten in Oisterwijk, waar ze ook een tweede plaats behaalden, wat hun doorgang naar de finale in Amsterdam verzekerde. Helaas eindigden de junioren op de tiende plaats en liggen zij uit de competitie. Op 22 juni streden de aspiranten in Heusden en behaalden opnieuw de tweede plek, waarmee ze hun sterke positie in de competitie bevestigden.

De jeugdbrandweer van Den Bommel heeft hiermee laten zien dat ze tot de top van de jeugdbrandweerploegen in Nederland behoren. Hun harde werk, toewijding en vaardigheden beloven een spannende finale in Amsterdam.



Door Arjan Huizer