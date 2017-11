Den Bommel deze week slecht bereikbaar

De bussen van Connexxion rijden tijdelijk niet door Den Bommel. De Molendijk richting Stad aan 't Haringvliet is tot en met vrijdag afgesloten. De bussen rijden daarom om het dorp heen. Met name scholieren en ouderen zijn hierdoor gedupeerd.

De omleiding komt als een verrassing voor de vaste reizigers. Alleen oranje vuilniszakken over de halteborden vermelden de afsluiting. De reden wordt niet vermeld. Via reisplanners wordt duidelijk dat de Molendijk is afgesloten in verband met het rooien van bomen. Daardoor moeten de bussen van de lijnen 135 en 635 omrijden via Bosland en de Tilsedijk bij Zuidzijde.

Bewoners aan de Molendijk zijn wel schriftelijk geïnformeerd over de werkzaamheden in hun straat en de daarmee gepaard gaande busomleiding. Tot en met vrijdag 1 december 2017 worden tussen 07:00 en 16:00 uur 21 populieren aan de Molendijk gekapt. De rest van de bomen wordt gesnoeid.

Drie haltes in het dorp vervallen door deze werkzaamheden, namelijk die recht tegenover dorpshuis De Bommelstee, bij de Boven Oostdijk en bij molen De Bommelaer. Als alternatief is een tijdelijke halte gemaakt op de kruising Schaapsweg / Hogeweg , vlakbij de voetbalvelden. Maar die halte ligt ver buiten het dorp. De eerstvolgende halte aan de andere zijde van het dorp ligt nog verder: 2 kilometer verderop, bij de rotonde richting Stad aan ’t Haringvliet.

"Niet handig," reageert voorzitter Joop Ridder van de Dorpsraad Den Bommel. "Voor mensen die niet mobiel zijn, ligt de tijdelijke halte te ver. Hoe komen die daar?”"Een moeder klaagt dat haar kinderen nu toch nog eerst in het donker met de fiets op pad moeten. En bij de halte zijn ook geen stallingen of een bushokje geplaatst. "Zal je zien dat ik ook nog eens in de stromende regen moet wachten op de bus," klaagt een meisje.