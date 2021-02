Den Bommel uit het goede hout gesneden

Houtsneden worden niet meer zoveel gemaakt, maar de 31-jarige Vince Trommel uit Den Bommel verstaat zijn vak. In samenwerking met het Streekmuseum Goeree-Overflakkee heeft hij twee prachtige houtsneden van zijn eigen woonplaats gemaakt.

De kunstenaar Vince is weken lang bezig geweest om in het hout de dorpskerk en de molen van Den Bommel uit te gutsen en te snijden. En dan ook nog in spiegelbeeld! Fouten maken is niet mogelijk, want bij één kleine fout, moet hij helemaal opnieuw beginnen.

Dat het werk van deze ambachtelijke illustrator zeer bijzonder is, zien we in de afdrukken die hij zelf heeft gedrukt op zijn eigen pers.

Al eerder maakte hij voor de museumwinkel van het Streekmuseum een reproductie van het Laantje van Middelharnis. Dit werd uitgevoerd in zwart-wit. “De afbeeldingen van Den Bommel zijn in kleur en sieren erg mooi boven de bank” aldus een bestuurslid van het museum.

Aan de muur

Interesse in deze unieke afbeeldingen van Den Bommel? Bestel deze dan via de webshop www.streekmuseum.nl/winkel. De afdrukken van de houtsnede worden verkocht voor 20 euro per stuk en zijn in zeer beperkte oplage gedrukt. Met de aanschaf steunt u het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in coronatijd.