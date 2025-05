Denk mee over de locatie van een nieuw zwembad op Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree-Overflakkee onderzoekt wat de beste centrale locatie is voor een nieuw zwembad op het eiland. 2 van de 3 gemeentelijke zwembaden – De Gooye en De Staver – zijn aan vervanging toe. In 2020 besloot de gemeenteraad dat er 1 nieuw zwembad voor terugkomt op een centrale plek op het eiland. Inwoners kunnen nu meedenken over wat zij belangrijk vinden, via een online enquête op het participatieplatform van de gemeente.

Waarom een nieuw zwembad?

De Gooye en De Staver zijn meer dan 40 jaar oud. Renovatie voor deze zwembaden is niet meer mogelijk. Zwembad ’t Zuiderdiep in Stellendam is nog niet zo lang geleden gerenoveerd en verduurzaamd. Voor de andere 2 zwembaden zoekt de gemeente nu 1 nieuwe, centrale vervanger. De gemeente onderzoekt 3 mogelijke locaties:

Bij sportcomplex De Gooye in Dirksland

Bij Recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk

Een nieuwe plek tussen Dirksland en Sommelsdijk/Middelharnis

Wat voor zwembad komt er?

Het nieuwe zwembad moet praktisch, functioneel en betaalbaar zijn voor iedereen die er komt zwemmen. Het wordt geschikt voor recreatief zwemmen, zwemlessen, sportwedstrijden en doelgroepzwemmen. Daarnaast wordt het zwembad zo ontworpen dat het op termijn volledig gasloos kan functioneren.

Hoe wordt bepaald welke locatie het wordt?

De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit op basis van de locatiestudie - waarin de enquêteresultaten worden meegenomen - en financiële afwegingen. Als de gemeenteraad eind 2025 een besluit neemt, kan het nieuwe zwembad eind 2029 gereed zijn.

Vul de vragenlijst in

De gemeente wil graag weten wat inwoners belangrijk vinden. “Het zwembad moet passen bij de wensen van de gebruikers,” zegt wethouder Berend Jan Bruggeman. “Daarom nodigen we iedereen uit om mee te denken.” Ga naar https://praatmee.goeree-overflakkee.nl, maak een account aan en vul de vragenlijst in. Dat kan tot 10 juni. Alle inwoners van Goeree-Overflakkee vanaf 12 jaar mogen meedoen.

