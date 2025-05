Derde editie Lionscup brengt € 7.800 op voor Leeuw-Inn

Lions Goeree-Overflakkee organiseerde op zaterdag 17 mei de derde editie van de Lionscup. De opbrengst van deze bijzondere dag ging naar de Leeuw-Inn, een vakantiewoning op het Noordzeepark in Ouddorp voor mensen met een beperking. Zowel ervaren golfers als beginners waren welkom om deel te nemen. “We proberen altijd in actie te komen voor allerlei goede doelen, hoofdzakelijk op het eiland,” vertelt Jaap Lagendijk van de Lionsclub. De Lionscup bood deelnemers een unieke golfervaring op de Golfbaan Catharinenburg in Goeree-Overflakkee.

Clinic voor beginners

Voor deelnemers zonder golfervaring werd een speciale golfclinic georganiseerd. Tijdens deze clinic maakten zij op een laagdrempelige en plezierige manier kennis met de golfsport. “Als golfleraar is er eigenlijk niks leukers dan mensen de eerste stappen in dat spelletje te leren,” vertelt Leo van Bennekom. “De inschrijvingen komen allemaal ten goede aan het goede doel,” aldus Van Bennekom.

De dag werd gezamenlijk afgesloten met een feestelijke loterij met aantrekkelijke prijzen en een gezellige barbecue, waar deelnemers en bezoekers konden napraten over deze sportieve dag. De opbrengst voor het goede doel bedroeg maar liefst € 7.800.

