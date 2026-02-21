Fotograaf Arie Kievit wint na dertig jaar in het vak de belangrijkste prijs van Nederland

Fotograaf Arie Kievit uit Oude-Tonge heeft vrijdag 20 februari 2026 de Zilveren Camera gewonnen, de belangrijkste Nederlandse prijs voor fotojournalistiek. Hij was de afgelopen dertig jaar vele malen genomineerd, maar won de prijs nog nooit. Tot nu dus. Dat betekent groot feest voor Arie.

Door Rijnmond

Het is zaterdag 20 september 2025 wanneer persfotograaf Arie Kievit (60) afreist naar Den Haag. Hij is onderweg naar het Malieveld, waar een anti-immigratieprotest op het punt van beginnen staat. “Ik moest eigenlijk naar een pompoenwedstrijd voor de Volkskrant, maar toen werd ik opgebeld dat ik naar een extreemrechtse demonstratie moest. Toen wist nog niemand hoe groot dat zou worden.”

De Malieveld-demonstratie loopt uit in keiharde rellen. De relschoppers bestormen de A12, vallen het D66-partijkantoor aan, gooien met stenen en steken een politieauto in brand. Kievit legt het allemaal vast.

'Klappen'

Het maken van de foto’s gaat niet geheel zonder gevaar. Meerdere journalisten en persfotografen krijgen die bewuste dag te maken met agressie van de relschoppers. “Ik weet van een stuk of zeven collega’s dat ze klappen hebben gehad.”

“Ik ben dus ook maar heel kort tussen de relschoppers gebleven en ben op een gegeven moment achter de ME gaan staan. Daarnaast moet je altijd rekening houden met de politie, want als je in de weg staat, loop je ook kans op een tik.”

Maar Kievit komt er zonder kleerscheuren vanaf en weet meerdere indrukwekkende foto’s te maken. “Het was behoorlijk spannend en ik was ook echt kapot door de adrenaline die door je lijf giert. Ik was natuurlijk niet meteen met een prijs bezig, maar ik wist achteraf wel dat ik goede foto’s had gemaakt.”

Dertig jaar in het vak

Toch kwam die prijs er vrijdag dus wel degelijk. In Theater Gooiland in Hilversum kreeg Kievit de wisseltrofee en een cheque van 10 duizend euro. De fotoserie is ook opgenomen in de tentoonstelling De Zilveren Camera, die sinds afgelopen zaterdag in Fotomuseum Hilversum te zien is.

“Ik fotografeer al dertig jaar en ik stuur eigenlijk elk jaar wel mijn werk in naar de Zilveren Camera. Daar zaten ook echt foto’s tussen waarvan ik dacht dat ik wel kon winnen, maar tot nu toe was dat nog nooit gebeurd. Ik ben dus heel erg blij om hem nu op mijn zestigste eindelijk te winnen. Het is de allerbelangrijkste prijs voor fotojournalistiek van Nederland.”

'Veel kersen op de taart'

Kievit herinnert zich hoe hij ruim dertig jaar geleden maar toevallig het vak in is gerold. Hij begon zijn werkende leven bij de marine. “Maar daar was ik niet helemaal op mijn plek. En toen zag ik daar mijn buurman, die op de fotoacademie zat.”

“Hij was altijd zo lekker creatief bezig dat ik op een gegeven moment ook een tweedehands camera heb overgenomen van een kennis. Toen was ik ook meteen verslaafd aan foto’s maken.”

Volgens Kievit is een prijs krijgen dan ook echt de kers op de taart. “Maar dan wel heel veel kersen op een hele lekkere taart. Het is sowieso een ontzettend mooi vak, want geen dag is hetzelfde. Ik ontmoet enorm veel mensen en mag veel reizen voor hulporganisaties waarvoor ik ook fotografeer. Ik ben heel dankbaar om dit werk te doen.”

