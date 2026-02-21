Toeristenbelasting op Goeree-Overflakkee stijgt met zo'n 33%, maar blijft relatief laag

De toeristenbelasting op Goeree-Overflakkee is in 2026 gestegen met ongeveer 33%. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl, dat op 17 februari werd gepubliceerd. Het onderzoek toont aan dat toeristen in Zuid-Holland dit jaar gemiddeld meer moeten betalen dan in 2025. Het tarief voor de toeristenbelasting in Goeree-Overflakkee ligt nu op € 2,- per persoon per nacht, een verhoging van 33,3% ten opzichte van vorig jaar. Ondanks de stijging blijft het tarief in Goeree-Overflakkee onder het landelijke gemiddelde, dat in 2026 op € 2,79 per persoon per nacht ligt.

De toeristenbelasting verschilt per gemeente en kan jaarlijks door de gemeenten zelf worden vastgesteld. In Zuid-Holland blijkt de stijging van de toeristenbelasting hoger dan het landelijke gemiddelde van 9,7%. In totaal hebben 32 van de 50 Zuid-Hollandse gemeenten hun tarieven verhoogd. De hoogste stijgingen zijn te zien in Pijnacker-Nootdorp, waar het tarief met maar liefst 159,4% steeg, en in Papendrecht, waar het tarief met 50% werd verhoogd.

Middenmoot

Op Goeree-Overflakkee is de verhoging dus aanzienlijk, maar het eiland valt in de middenmoot van de grootste tariefstijgingen in de provincie. De gemeenten met de grootste stijgingen zijn Pijnacker-Nootdorp, Papendrecht, Hoeksche Waard, Leiden en Goeree-Overflakkee, die samen met Nieuwkoop een stijging van 33,3% doormaakten.

Hoewel sommige gemeenten de toeristenbelasting niet verhoogden, zoals Delft en Katwijk, blijft de belasting in Zuid-Holland hoger dan in andere delen van Nederland. Zoetermeer is opnieuw de duurste gemeente in de provincie, met een tarief van € 10,33 per persoon per nacht, gevolgd door Rotterdam en Westland. In Waddinxveen is de belasting het laagst, met slechts € 1,06 per persoon per nacht.

Campingovernachtingen

De hoogte van de toeristenbelasting verschilt ook tussen verschillende soorten accommodaties. Zo betaalt men voor een campingovernachting in veel Zuid-Hollandse gemeenten vaak minder dan voor een hotelovernachting. In 22 gemeenten is de belasting voor campingovernachtingen lager. Het gemiddelde tarief voor een campingovernachting ligt op dit moment op € 2,12 per persoon per nacht. Op Goeree-Overflakkee is er echter geen verschil tussen de tarieven voor hotel- en campingovernachtingen; ook voor een campingovernachting betaalt men hier € 2,- per persoon per nacht, hetzelfde bedrag als voor een hotelovernachting.

