Kinderraad organiseert bingomiddag voor bewoners Nieuw Rijsenburgh

Op 5 februari 2026 organiseerde de Kinderraad van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland een bingomiddag voor de bewoners van Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. Dit initiatief kwam voort uit een bezoek van de Kinderraad aan de woonzorglocatie. De kinderen waren geïnspireerd om een activiteit te organiseren voor de bewoners, en zo ontstond het idee voor de bingomiddag.

De kinderen waren actief betrokken bij de activiteit. Ze riepen de getallen om, hielpen de bewoners met het invullen van de bingokaarten en reikten de prijzen uit. 

De Kinderraad is opgericht om mee te denken over de zorg voor kinderen in het ziekenhuis, maar breidt haar werkzaamheden steeds verder uit. Naast projecten zoals het nieuwe voedingsbeleid en het gebruik van kinderrolstoelen, wordt er nu ook aandacht besteed aan de ouderenzorg. De bingomiddag in Nieuw Rijsenburgh markeert een eerste stap in deze uitbreiding. De Kinderraad is van plan in de toekomst vaker betrokken te zijn bij projecten binnen CuraMare.

Zaterdag 21 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

