Soroptimistclub zet zich in voor vrouwen en samenleving op Goeree-Overflakkee

De Soroptimistclub Goeree-Overflakkee combineert maatschappelijke betrokkenheid met onderlinge verbondenheid. Tijdens een radiogesprek in het programma Op de Hoagte vertelden leden Marie-Antoinette Westra en Jolanda Tieleman hoe de club zich inzet voor projecten die vrouwen ondersteunen, lokaal, nationaal en internationaal, terwijl het lidmaatschap ook persoonlijk veel oplevert.

Door Redactie Op de Hoagte

De club bestaat uit vrouwen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden. “We zijn een club met heel veel variëteit in vrouwen,” vertellen beide leden. “In leeftijd zitten we tussen de eind veertig en halverwege de tachtig.” Die diversiteit maakt de bijeenkomsten volgens hen verrijkend en inspirerend.

Maatschappelijke projecten

Elke twee jaar kiest de club een nieuw goed doel waarvoor geld wordt ingezameld. Dat gebeurt via uiteenlopende activiteiten, zoals filmavonden, lezingen en buitenevenementen. Een voorbeeld is het jaarlijkse nazomerevenement met muziek, eten en drinken, dat toegankelijk is voor iedereen. “Jong en oud is welkom,” benadrukt Yolanda Tieleman.

Daarnaast organiseert de club open bijeenkomsten over maatschappelijke thema’s. Zo staat een avond over het vrouwenhart op het programma, bedoeld om de bewustwording rond vrouwengezondheid te vergroten én om nieuwe geïnteresseerden kennis te laten maken met de organisatie.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

De Soroptimisten zoeken actief nieuwe leden om de continuïteit te waarborgen. Volgens de club draait het vooral om betrokkenheid en inzet. “We zeggen altijd dat lidmaatschap niet vrijblijvend is, maar vrijwillig,” klinkt het. Van leden wordt verwacht dat zij tijd en energie steken in commissies, projecten of de organisatie van activiteiten.

Financiële drempels zijn er nauwelijks. “Het lidmaatschap is in euro’s echt te overzien,” wordt uitgelegd. Mocht betalen lastig zijn, dan bestaat er zelfs een fonds dat kan ondersteunen.

Verbinding en persoonlijke groei

Naast maatschappelijke impact biedt het lidmaatschap ook persoonlijke waarde. Leden noemen vooral de onderlinge steun en vriendschappen als belangrijk pluspunt. “Het heeft mij in contact gebracht met vrouwen die ik anders, denk ik, in mijn leven niet had ontmoet,” zegt Marie-Antoinette Westra. “Ik heb er echt vriendschappen aan overgehouden.”

Ook in moeilijke tijden staan leden voor elkaar klaar. “Als het even pittig is, dan zijn we er ook voor elkaar.” Tegelijkertijd benadrukken ze dat deelname niet alleen draait om sociale verplichtingen. Ook vrouwen met een rijk sociaal leven kunnen volgens hen via de club iets extra’s betekenen voor de samenleving.

Toekomstplannen

Voor de komende jaren hoopt de club op nieuwe enthousiaste leden, nieuwe projecten en voortzetting van de huidige activiteiten. Bovendien worden lustrums traditioneel groots gevierd met speciale programma’s en uitstapjes. Geïnteresseerden kunnen volgens de leden laagdrempelig kennismaken. Een mail sturen of vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen volstaat. “Nieuwe leden kunnen eerst gewoon even proeven,” aldus de club.

Met hun combinatie van maatschappelijke inzet, persoonlijke ontwikkeling en onderlinge solidariteit blijft de Soroptimistclub een actieve factor op Goeree-Overflakkee voor vrouwen die samen meer willen betekenen.

